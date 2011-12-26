Власти Киева предусмотрели увеличение расходов на медицину

Бюджет отрасли «Охрана здоровья» в 2012 году увеличится на 28,3%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО, проектом бюджета столицы на следующий год на здравоохранение предусмотрены расходы в сумме 3,7 млрд. грн., из них расходы общего фонда – 3,4 млрд. грн., специального фонда – 274 млн. грн. Это больше, чем в 2011 году, на 717 млн. грн.

За счет бюджетных средств медицинскую помощь киевлянам и гостям города будут оказывать 170 учреждений здравоохранения, а именно: 52 больницы широкого и специализированного профилей; 6 роддомов; 12 санаториев; 2 дома ребенка; 70 поликлиническо-амбулаторных учреждений; 15 специализированных поликлиник и диспансеров, а также 13 других учреждений городской сети здравоохранения.

«Самым весомым достижением бюджета-2012 является то, что расходы на зарплату увеличились на 32%. Кроме того, с 1 января мы запланировали выплату медицинским работникам помощи на оздоровление в размере должностного оклада во время предоставления основного ежегодного отпуска”, - отметил Р.КРАМАРЕНКО.

Он добавил, что в проекте бюджета на следующий год затраты на медикаменты и бесплатное зубопротезирование льготным категориям населения увеличено на 50% – до 60 млн. грн. На медикаменты и перевязочные материалы расходы увеличились на 15% – до 221 млн. грн., а на приобретение медикаментов в рамках городской целевой программы «Здоровье киевлян» – на 11% – до 110 млн. грн.

Также в бюджете в следующем году запланировали на 7,6% увеличить расходы на питание в больницах. Для приобретения продуктов питания в лечебных учреждений предусмотрели 74 млн. грн.

В специальном фонде бюджета заложены средства и на капитальные ремонты и приобретение оборудования для медицинских учреждений. Так, из специального фонда планируют потратить 44,8 млн. грн. Еще 156 млн. грн. на ремонтные работы будет привлечено из собственных поступлений медучреждений. Из государственного бюджета для развития сферы здравоохранения ожидают получить субвенцию в размере 199 млн. грн.

Р.КРАМАРЕНКО также сообщил, что в Программе социально-экономического развития на 2012 год предусмотрена реконструкция корпусов Киевской городской клинической больницы № 14 под Киевский городской центр крови на улице Зоологической, реконструкция приемного и специализированных отделений КГКБ №12 на улице Подвысоцкого и Александровской клинической больницы.

Также реконструировать планируется здание Киевской городской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Кроме того, предусмотрено приобретение мобильных лечебных стационаров, которые будут расположены возле официальной фан-зоны на Майдане Незалежности и возле НСК «Олимпийский».