В Чернигове туберкулезному диспансеру передали медоборудование

В Чернигове благотворители по итогам акции "Подари ребенку сказку" и "Венского бала" передали медицинское оборудование, мебель и сладости для пациентов детского отделения областного противотуберкулезного диспансера.

Как сообщили УНИАН организаторы благотворительных акций, в этом году они собрали 14,3 тыс. грн., наиболее существенным взносом стали средства, полученные от аукциона картин во время "Венского бала" в Чернигове, – почти 8,5 тыс. грн.

За полученные деньги благотворители приобрели ингаляторы, стетоскоп и прибор для измерения давления, тумбочки для детского отделения противотуберкулезного диспансера, а еще один из спонсоров предоставил оборудование для прачечной комнаты. Также пациенты отделения получили сладкие подарки.

Заведующая отделением Екатерина ЗВЯГЕЛЬСКАЯ выразила благодарность благотворителям за помощь и отметила, что в отделении не ожидали столько новогодних подарков.

Организаторами благотворительных акций, которые проходят в Чернигове в канун новогодних праздников уже не первый год, выступили центр "Виктория-денс", ОАО "Базис" и общественная организация "Студенческая республика".