В Кривом Роге погибла семья, отравившись газом

В городе Кривой Рог Днепропетровской области от отравления угарным газом три человека умерли, еще трое госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, как отмечается в сообщении, 25 декабря по ул. Быкова, 7, в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома были обнаружены тела трех погибших (из них один ребенок, 2007 года рождения).

Во время обследования других квартир дома с признаками отравления угарным газом госпитализированы еще три человека.

Предварительная причина гибели – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.