В Кривом Роге погибла семья, отравившись газом
08:58, 26 декабря 2011Новости регионов
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Ребенку было 4 года
В городе Кривой Рог Днепропетровской области от отравления угарным газом три человека умерли, еще трое госпитализированы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
В частности, как отмечается в сообщении, 25 декабря по ул. Быкова, 7, в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома были обнаружены тела трех погибших (из них один ребенок, 2007 года рождения).
Во время обследования других квартир дома с признаками отравления угарным газом госпитализированы еще три человека.
Предварительная причина гибели – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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