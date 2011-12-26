Киевлянам угрожает опаснейшее инфекционное заболевание

Коммунальное предприятие «Центр идентификации животных» обращается к журналистам и киевлянам с просьбой серьезно отнестись к требованиям эпизоотологов в связи со случаями бешенства в столице.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра, в котором, в частности отмечено, что распространение недостоверной информации о выявлении в городе больных бешенством животных приводит к дезинформации людей и таким образом создает опасность для общества.

Специалисты отмечают, что бешенство – одно из опаснейших инфекционных заболеваний, общих для людей и животных. Эта болезнь трудно поддается лечению. Сейчас карантин объявлен в трех районах города Киева: Подольском, Оболонском, Днепровском. Прилегающие районы считаются угрожающей зоной.

«Все, кто сомневаются, могут обратиться к беременной женщине, пострадавшей от укуса бешеной бездомной собаки. Сейчас трудно что-либо говорить о ее судьбе и судьбе ребенка. На месте этой женщины мог очутиться любой другой человек, который ходит по Киеву», - цитирует пресс-служба Центра идентификации животных слова председателя Ассоциации специалистов ветеринарной медицины Оксаны РУДЬ.

По ее словам, если раньше была угроза для собак, пока их было меньше, то сейчас существует угроза для людей, ведь в Киеве большое количество бездомных собак, которые бегают стаями и могут быстро распространять инфекцию.

«Если речь идет об эпизоотическом благополучии – это такой же процесс, как и тот, когда врачи проводят профилактические мероприятия. Должны быть профессиональные действия. Единственный путь решить эту проблему – забрать животных с улиц. Согласно всем санитарно-эпидемиологическим нормам, на территории города бездомных животных быть не должно», - заявила О.РУДЬ.

В Центре информируют, что Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины официально подтвердила три факта установления диагноза бешенства у животных на территории Киева. О результатах лабораторных экспертиз говорится в официальных сообщениях на сайте ветслужбы: http://vet.gov.ua.

Для решения неотложных проблем по ликвидации и профилактике бешенства в городе Киеве 22 декабря, то есть вчера, состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Киевской городской госадминистрации. Мероприятия такого уровня, подчеркивается в сообщении Центра, проводятся, когда на это есть весомые основания.

Специалисты напоминают о необходимости во время введения карантинных ограничений вакцинировать домашних животных против бешенства, если этого не сделано на протяжении года. Бесплатную прививку можно сделать в клиниках: ул. Гвардейская, 20; ул. Бальзака, 96; ул. Радужная, 67; ул. П.Дегтяренко, 3; ул. Киквидзе, 34-б; ул. Волынская, 12; ул. Жмеринская, 5; ул. Добружская, 8.

В свою очередь, волонтеры-опекуны бездомных собак или котов должны привезти животных в клиники по вышеуказанным адресам или обратиться по телефону горячей линии 332-12-34 для того, чтобы записаться в график проведения бесплатных выездных прививок против бешенства врачом ветеринарной медицины КП «Центр идентификации животных».

Более детальную информацию о вакцинации бездомных животных можно получить в КП «Клиника ветеринарной медицины» по телефону: 515-09-16; консультации по вакцинации домашних животных - по телефону горячей линии: 332-12-34.

Владельцы должны, по возможности, сократить время выгула собак, выгуливать животное обязательно на поводке, избегать контакта собаки с другими животными.

Родители особенно внимательно должны следить за детьми, у которых начинаются зимние каникулы.

