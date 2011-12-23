Беременную и ее ребенка убила ошибка врачей?

Лисичанский городской отдел милиции (Луганская область) возбудил уголовное дело по факту смерти 27-летней беременной женщины и ее нерожденного ребенка.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Управления МВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ, дело возбуждено по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками).

По информации луганских СМИ, 29 ноября женщина поступила в больницу с высокой температурой, а врачи долго не могли установить ее причину и поставить диагноз. Женщина и ее нерожденный ребенок умерли в начале декабря во время кесаревого сечения.

