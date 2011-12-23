Из-за бешенства в трех районах Киева введен карантин

На территории Подольского, Оболонского и Днепровского районов Киева введены карантинные ограничения в связи с зафиксированными случаями заболевания животных бешенством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК во время заседания противоэпизоотической комиссии.

«Сегодня мы имеем три случая бешенства у животных, речь идет о двух собаках и коте. Решено срочно провести иммунизацию животных против бешенства в зоне карантинных ограничений. Кроме того, обеспечить клинический осмотр и карантин животных при подозрении на бешенство. Необходимо своевременно сообщать медицинским учреждениям о результатах надзора за животными, которые нанесли укусы», – сказал А.МАЗУРЧАК.

Он поручил Главному управлению ветеринарной медицины, коммунальному предприятию «Центр идентификации животных» и районным госадминистрациям провести разъяснительную работу среди населения об опасности бешенства для людей и животных и о мерах по профилактике и борьбе с болезнью.

Кроме того, на протяжении карантинных ограничений, которые продлятся 60 дней, запрещается проведение выставок собак и котов.

«Вакцинацию животных будут проводить ветеринарные клиники бесплатно. Ситуация полностью контролируемая, у нас есть достаточное количество медпрепаратов. Вакцина есть и для людей, и для животных. В зоне карантина будет применен жесткий контроль над животными, это касается как бездомных, так и домашних любимцев. Участковые инспекторы будут проверять наличие справки о вакцинации», – отметил первый заместитель председателя КГГА.

Коммунальному предприятию «Приют для животных» поручено активизировать работу по отлавливанию бездомных животных в зонах карантинных ограничений и размещать их в приютам для содержания и наблюдения.

КП «Центр идентификации животных» систематически будет обследовать территорию районов. В случае выявления трупов с признаками, характерными для инфекционных болезней, предприятие будет направлять материалы в государственную лабораторию ветеринарной медицины для исследования на бешенство.

Руководителям лесничества поручено провести учет численности лис и отработать мероприятия по соблюдению оптимального количества их популяции.