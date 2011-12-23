Лесника расстреляли из ружья, потому что не дал срубить елку

Зверское убийство лесника в Запорожской области. Мужчину расстреляли из ружья во время обхода территории. Раненый пытался убежать, но его добили выстрелом в затылок. Местные предполагают - лесника убили из-за елки, говорится в сюжете ТСН.

Лесники говорят, в руке погибшего был мобильный телефон. Предположительно, мужчина пытался кому-то позвонить, но не успел.

В тот день Василий Шатель заступил на смену утром. После обеда мужчина должен был встретиться с коллегами, но ни туда, ни домой он не пришел. У лесничей хижины люди нашли велосипед и личные вещи лесника. А когда прочесывали посадку, заметили его тело.

Друзья погибшего говорят - конфликты в их работе бывают, однако до стрельбы не доходило никогда. Правоохранители выяснили, Василия Шателя расстреляли из охотничьего ружья. Оружия у лесников нет, поэтому мужчина был беззащитным.

Погибшего лесника вчера хоронили всем селом. Соседи говорят - он был очень дружелюбным и не имел врагов. Предполагают - мужчину убили, потому что не дал срубить елку. Как такое могло произойти - не понимают до сих пор.

Правоохранители от комментариев пока отказываются. Известно лишь, что они уже задержали подозреваемого. По предварительным данным, это психически больной односельчанин погибшего. Зарегистрированного оружия у него быть не могло.