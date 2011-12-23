Тернопольщина утвердила программу развития патронажной службы

Тернопольский областной совет утвердил программу развития патронажной службы в области на 2012-2016 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, во время обсуждения программы депутаты отмечали ее актуальность, поскольку сейчас финансовое состояние областной, городской и районных организаций Общества Красного Креста Украины оставляет желать лучшего и не дает возможность организации в полной мере осуществлять свои функции.

Запланировано, что благодаря реализации Программы расширится предоставление медико-социальных услуг малозащищенным гражданам области при медико-социальных центрах и комнатах Красного Креста, общественных пунктах первой помощи. Улучшится медикаментозное обеспечение медико-социальных центров и пунктов первой помощи.

За счет проведения занятий в клубах по интересам разработчики программы рассчитывают предоставить возможность одиноким людям преклонного возраста почувствовать себя не одинокими.

Также в рамках программы запланировано организовать выездные мобильные консультпункты с целью профилактики туберкулеза, СПИДа, проводить выездную флюорографию и онкопрофосмотры.

Разрабатывало программу главное управление здравоохранения облгосадминистрации совместно с областной организацией Общества Красного Креста Украины.

Всего на финансирование программы в областном бюджете заложили 400 тыс. грн., еще 900 тыс. грн. запланировано получить от меценатов и грантодателей.