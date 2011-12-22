На Кировоградщине французская лаборатория изучает причины рака

Специалисты французской испытательной лаборатории I`INSERM начали в Кировоградской области масштабное исследование причин, которые влияют на уровень онкозаболеваний в области.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю сегодня в Кировограде состоялось заседание круглого стола с участием директора лаборатории Флорана де ВАТЕРА, президента международного благотворительного фонда AICM Кристиана КАРРЕРА, руководства Кировоградской области и специалистов по данной проблематике.

Председатель Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН отметил, что влияние ионизирующего облучение на окружающую среду и здоровье жителей изучается уже давно, существует достаточно много различных заключений и исследований, но до сих пор нет однозначного ответа, что же в действительности влияет на повышенный уровень онкозаболеваний в регионе.

По словам Ф. де ВАТЕРА, не стоит заранее и однозначно заявлять, что всему виной уранодобывающая деятельность в Кировоградской области. Он вспомнил о результатах подобных исследований на Сицилии, где также распространены случаи выявления злокачественных образований. Результат исследований был неожиданным - на развитие болезни там влияет употребление местной воды.

В Кировоградской области вопрос будет изучаться в три этапа. Это ознакомление с результатами предварительных исследований, изучение историй онкологических болезней и аналитическая работа относительно естественных и социальных факторов, которые могут гипотетически вызывать рак.

Как сообщил главный врач Кировоградского областного онкологического диспансера Константин ЯРИНИЧ, по состоянию на 2010 год по Украине уровень онкологических заболеваний самый высокий в Кировограде (487,5 случаев на 100 тыс. населения), на втором месте – Севастополь (475,6).

«Мое личное мнение – присутствие уранодобывающих шахт существенно не влияет на ситуацию с заболеванием раком. До начала их деятельности в 1967 году показатель Кировоградской области превышал общеукраинский на 20%, аналогичная ситуация и сегодня. Так же и уровень смертности в результате онкозаболеваний всегда был выше национального на 60%», - отметил главный врач.

По мнению К.ЯРИНИЧА, среди вероятных причин, влияющих на высокий уровень заболеваемости, - плохое качество питьевой воды, большое количество курильщиков, низкая культура населения, которое не соблюдает режим проветривания помещений, что способствует накоплению радона на первых и подвальных этажах помещений. «Это комплексная проблема, нельзя все сваливать на присутствие урановых залежей на территории области», - подчеркнул специалист.