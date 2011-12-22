В Кировоградской области от ботулизма умер мужчина

В Кировоградской области на протяжении последней недели зарегистрировано два случая заболевания ботулизмом. Один из больных, 66-летний житель с. Михайловка Александрийского района, умер.

Об этом УНИАН сообщили в государственной санитарно-эпидемиологической службе в Кировоградской области.

Смерть мужчины диагностировали в инфекционном отделении Александровской ЦРБ через несколько часов после госпитализации, не помогла даже противоботулистическая сыворотка. Причиной отравления стали овощные консервы домашнего изготовления.

Другой больной, 20-летний студент из Кировограда, отравился консервированным паштетом, который привез от родителей из Ривненской области. Паштет употребляли еще двое друзей парня, но они не пострадали.

Срочно уведомлена Ривненская областная санэпидстанция относительно возможной угрозы возникновения новых случаев ботулизма среди членов семьи пострадавшего студента.