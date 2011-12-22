На Волыни сын убил отца

Трагедия произошла в селе Старые Кошары на Волыни. Об этом ЗІКу сообщили в УМВД области.

По информации пресс-службы МВД, в собственном жилище нашли мертвым 52-летнего безработного Ивана.

Как установили стражи порядка, вечером после совместной попойки между погибшим и его 28-летним сыном Михаилом возникла ссора.

В итоге мужчина убил собственного отца ножом. Милиция задержала подозреваемого.

Против него возбудили уголовное дело, – подтвердили в УМВД Волыни.

