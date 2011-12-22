Черкащина: без электроснабжения остаются 19 населенных пунктов

В Черкасской области в ночь на 22 декабря в результате ухудшения погодных условий 4 района области остались без электроснабжения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, в результате неблагоприятных погодных условий (налипание мокрого снега), на территории Черкасской области было отключено 8 ЛЭП мощностью 10 Кв, 6 ЛЭП мощностью 5 Кв и 210 трансформаторных подстанций. В результате отключения без электроснабжения осталось 19 населенных пунктов в Чигиринском, Смелянском, Черкасском и Каневском районах области. Для возобновления электроснабжения привлечены аварийные бригады РЭМ. Ремонтные работы продолжаются.