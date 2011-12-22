На Хмельнитчине принята программа развития здравоохранения

Депутаты Хмельницкого областного совета утвердили программу развития сферы здравоохранения области на 2012 -2014 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сессии облсовета в среду.

Программа предусматривает улучшение демографической ситуации, сохранение и укрепление здоровья населения, повышение качества и эффективности медико-санитарной помощи, обеспечение социальной справедливости и прав граждан на здравоохранение.

В случае полного выполнения программы профильное ведомство рассчитывает на снижение смертности младенцев до общеевропейского уровня – до 7,2 на 1000 рожденных; снижение уровня заболеваемости населения трудоспособного возраста болезнями системы кровообращения до 480 на 10 тыс. населения; уменьшение темпов распространения ВИЧ/СПИД на 25%; снижение показателя обеспеченности населения стационарными койками до 80 на 10 тысяч населения.

Кроме этого, ожидается создание на базе 16 ФАПов, которые обслуживают население численностью 1000 и более жителей, амбулатории общей практики семейной медицины, в том числе в Белогорском (1), Каменец-Подольском (3), Летичевском (2), Староконстантиновском (2), Хмельницком (2), Чемеровецком (2), Шепетовском (4) районах. Для обеспечения их функционирования нужно провести закупку санитарного автотранспорта, медицинской аппаратуры и оборудования за счет областного бюджета, реконструкцию помещений – за счет местных бюджетов.

Также планируется реорганизовать 18 сельских врачебных амбулаторий в амбулатории общей практики семейной медицины в Волочиском (1), Городокском (2), Изяславском (2), Красиловском (1), Славутском (1), Теофипольском (1), Хмельницком (2), Чемеровецком (7), Ярмолинецком (1) районах.

Общая смета Программы развития сферы здравоохранения Хмельницкой области на 2012 -2014 годы составляет 142,3 млн. грн.

Справка УНИАН. На выполнение областных программ за средства областного бюджета 2010 года закуплено медицинского оборудования и аппаратуры на общую сумму 13,3 млн. грн. За средства госбюджета в прошлом году поступило медицинского оборудования, аппаратуры и медикаментов на общую сумму 32,8 млн. грн.

В 2011 году в область поступило медицинского оборудования, приобретенного за счет средств государственного бюджета, на общую сумму 854 тыс. грн. В 2011 году из областного бюджета предусмотрены средства на капитальные ремонты и реконструкции областных лечебно-профилактических учреждений области в сумме 2,7 млн. грн.