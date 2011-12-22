В центре Киева 34 дома остались без тепла

34 жилых дома остались без тепла из-за прорыва теплосети на ул. Барбюса, сообщает пресс-служба МинЧС Украины.

21 декабря в 15.57 в Печерском районе города Киева, по ул. Анри Барбюса, 22, произошел порыв магистральной теплосети (диаметр трубы 700 мм) и приостановлено теплоснабжение в 34 жилых домах (по ул. Щорса, А. Барбюса, Л. Украинки, Большой Василькивськой, где проживает около 10 тыс. абонентов). К аварийно-восстановительным работам было привлечено 4 аварийные бригады «Распределительных-тепловых сетей» публичного акционерного общества «Киевэнерго». В 6.40 22 декабря аварийно-восстановительные работы по сварке магистральной трубы завершены, начались испытания системы под давлением.

Ситуация находится на контроле Главного управления МинЧС в г. Киеве.