Хмельнитчина: благодаря сокращениям в медицине сэкономили 10 млн

В Хмельницкой области в этом году благодаря оптимизации сети медицинских учреждений удалось сэкономить 9,9 млн. грн. бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель начальника управления здравоохранения Хмельницкой облгосадминистрации Анатолий КОЗАК на сессии облсовета.

По его словам, 24 фельдшерско-акушерских пункта, обслуживающие менее 200 человек, объединены с более крупными ФАПами соседних сел, шесть сельских участковых больниц, не выполнявших медико-социальных функций, реформированы в амбулатории общей практики семейной медицины, 11 сельских врачебных амбулаторий понижены в статусе до уровня ФАПов.

Кроме того, за 11 месяцев 2011 года в области сокращено 572 койко-места, из них 190 – в городах областного подчинения, 382 – в районах.

Председатель Хмельницкой ОГА Василий ЯДУХА добавил к информации А.КОЗАКА, что регион занимает второе место в государстве по количеству фельдшерско-акушерских пунктов. Количество койко-мест в стационарах области превышает средний показатель по Украине на 7 койко-мест.