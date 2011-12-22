В Черкассах ликвидирована авария на главном коллекторе города по улице Чигиринской, которая произошла в ночь на 22 ноября.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КП "Черкассыводоканал", подчеркнув, что последствия порыва на канализационном коллекторе устранены полностью.

По их данным, сейчас стоки стабильно транспортируются по восстановленному отрезку трубы. Предприятие уже демонтировало оборудование, которое обеспечивало работу обводного коллектора.

Вместе с тем как рассказал корреспонденту УНИАН директор КП "Черкассыводоканал" Сергей ОВЧАРЕНКО, проблема коллектора на улице Чигиринской окончательно не решена. Коллектор изношен почти на 100%, около двух километров труб нуждаются в срочной замене, а для этого необходимы достаточно большие средства. Для проведения плановых работ по ремонту аварийного участка коллектора необходимо специальное оборудование, которого на предприятии нет. Поєтому на предприятии пытаются найти средства для приобретения оборудования, которое позволит провести все работы.

По его словам, как только предприятие будет иметь все необходимые ресурсы, работы на коллекторе продолжатся. Сначала будет проведен комплекс подготовительных работ. В частности, работники предприятия будут обустраивать колодцы, бурить скважины для снижения уровня грунтовых вод, которые на участке залегают неглубоко. Непосредственно же работы частично будут проводиться открытым способом (раскапывая грунт), частично - путем санации (продавливания новых труб в старые).