Крым: в организации питания детей есть многочисленные нарушения

Прокуратура Крыма заявляет о многочисленных нарушениях при организации питания детей в регионе, по результатам проверок внесены два десятка документов реагирования, в частности - представление в Совет министров Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе наблюдательного ведомства.

По данным прокуратуры, в первую очередь страдают самые маленькие крымчане. «Родители более чем 60 тысяч детей до трех лет не могут пользоваться услугами молочной кухни, потому что такая есть только в Симферополе», - говорится в пресс-релизе.

Дошкольникам и младшим школьникам полноценное питание также не гарантировано. «В частности, в одном из детсадов Феодосии не было запасов рыбы и сметаны, не было поставок молока. В итоге у некоторых детей произошло расстройство пищеварения. В Судаке в рационе младших школьников отсутствовали сметана, сыр, яйца. Несоблюдение норм по отдельным видам продуктов установлено также в заведениях Симферополя, Ялты, Евпатории, Симферопольского района», - заявляет прокуратура.

Грубые нарушения ведомство выявило в Феодосии. «Определенный с нарушением тендерных процедур поставщик обеспечивал учреждения недоброкачественной продукцией», - говорится в сообщении. В отношении начальника управления образования Феодосийского горсовета и должностных лиц предприятия-поставщика возбуждено уголовное дело.