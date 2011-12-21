Винниччина: отец во время сна задушил 2-месячного сына

В одном из сел Козятинского района Винницкой области отец во время сна задушил своего двухмесячного сына.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, по телефону спецлинии «102» поступило сообщение от женщины о том, что в доме, где проживает ее сын со своей семьей, она обнаружила мертвым двухмесячного внука. Мальчик без признаков жизни лежал в кровати, а рядом с ним спал его отец.

По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

Выяснилось, что накануне трагедии 29-летний отец ребенка вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Ложась в кровать, мужчина не заметил, что там спал его двухмесячный сын, и лег на ребенка. Мать ребенка в это время спала в соседней комнате. То, что произошла беда, супруги узнали лишь тогда, когда утром к ним пришла бабушка мальчика и разбудила родителей.

Семья в селе считается неблагополучной из-за алкогольной зависимости. Кроме погибшего мальчика, в семье воспитывается еще один несовершеннолетний ребенок.

Отец умершего младенца задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины «Убийство по неосторожности», которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет.