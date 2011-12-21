Из Харьковщины вывезут последние 5 т непригодных пестицидов

До конца года в Харьковской области будут завершены запланированные работы по утилизации непригодных пестицидов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

По их данным, осталось перезатарить и вывезти на утилизацию 5 тонн агрохимикатов.

В целом, как отметили в Минприроды, за счет средств государственного фонда охраны окружающей природной среды на протяжении 2011 года с территории Харьковской области предусмотрено вывезти и обезвредить 482 тонн непригодных к использованию пестицидов и тары от них.

На настоящее время вывезены около 477 тонн непригодных пестицидов. В частности, 16-17 декабря в Нововодолагском районе Харьковской области были загружены два автомобиля, на которых за пределы области вывезена 41 тонна

Проведение работ по обезвреживанию непригодных пестицидов осуществляются под надзором специалистов межрайонного отдела Государственного управления охраны окружающей природной среды в Харьковской области.