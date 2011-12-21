Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал, что перинатальный центр на Волыни будет открыт в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов во время итоговой пресс-конференции.

В частности, как заметил журналист в своем вопросе, на достройку центра необходимо выделить 89 млн. грн.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что недавно по этому поводу он имел разговор с председателем области и в ближайшее время этот вопрос будет решен: «Волынский перинатальный центр будет достроен в ближайшее время».