Киевлян просят привить собак и котов против бешенства

В связи со случаем бешенства, зафиксированным в Подольском районе города Киева, Управление ветеринарной медицины и КП «Центр идентификации животных» просит киевлян прививать собак и котов против бешенства, если период после последней вакцинации приближается к году.

Об этом говорится в пресс-обращении, распространенном пресс-службой КП «Центр идентификации животных».

Специалисты напоминают, что с целью ликвидации очага заболевания бешенством Главным государственным инспектором ветеринарной медицины м. Киева выдано Распоряжение «О введении карантинных ограничений по бешенству в Подольском районе г. Киева». Территория прилегающих районов - Шевченковского, Оболонского и Святошинского - признана угрожающей зоной, где также будут проводиться противоэпизоотические мероприятия.

По словам начальника Главного управления ветмедицины столицы Наталии КУРЯТЫ, карантин наложен на 2 месяца (с момента последнего выявления заболевания). Ветеринарной службой города будут осуществляться соответствующие мероприятия: все животные, которые содержатся вокруг очага инфекции, будут привиты. Надзор над привитыми животными будет проводиться на протяжении 60 суток; бездомные животные будут выловлены гуманными методами и будет введен карантин.

Владельцев собак эпизоотологи просят выгуливать на поводке и не допускать контакта с другими животными.

На период карантина запрещено проведение выставок и других зрелищных мероприятий при участии собак, котов и диких животных с территории Подольского района, сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарной медицины в г. Киеве Игорь БАСЮК.

Если животное не было привито от бешенства на протяжении года, вакцинацию необходимо провести как можно скорее, отмечают ветеринары. Вакцинацию домашних собак и котов можно провести бесплатно во всех государственных ветеринарных клиниках Управления ветеринарной медицины в каждом районе г. Киева.

В КП «Клиника ветеринарной медицины» волонтеры-опекуны могут бесплатно привить бездомных животных, которые находятся под их опекой (тел. клиники: 515-09-16).

Животное, у которого возможно подозрение на заболевание бешенством, выделяется неадекватным поведением. Бешенство сопровождается мозговой интоксикацией, которое приводит к неспособности животного адекватно реагировать на привычные раздражители. У больного бешенством животного может наблюдаться нервный ток.

Наиболее яркими признаками болезни могут быть такие проявления, как агрессия, обильное слюноотделение (на фоне паралича жевательных мышц). Или же наоборот – животное может казаться очень спокойным, вместе с тем у него появляется панический страх воды. Еще один признак заболевания бешенством: животное начинает ловить несуществующих мух.

Больное бешенством животное, не останавливаясь, может пробежать сотню километров, поскольку его мозг не работает и не подает сигнал об усталости. Так животное бежит, пока не упадет и на месте погибает от истощения. Таким способом бешенство быстро может распространяться на большие территории.

Диагностировать бешенство у живого животного можно только по отмеченным признакам. Другая диагностика является посмертной, и осуществляется по наличию телец Бабиша-негри в головном мозге животного.

«Если вас покусала собака, необходимо сразу обратиться в медучреждение. При отсутствии такой возможности обработайте рану самостоятельно. Место укуса следует тщательно промыть разведенным в воде мылом (подходит как хозяйственное, так и туалетное или антибактериальное). Рану можно обработать трехпроцентным раствором перекиси водорода и наложить стерильную повязку с антисептиком. После этого следует обязательно обратиться к медицинским специалистам», - советуют в своем обращении ветеринары и просят для получения консультации или разъяснения по поводу вакцинации животных звонить по телефону 332-12-34.

