91 киевлянка получила звание «Мать-героиня»

В КГГА состоялась церемония вручения государственных наград матерям-героиням.

Всего сегодня такое отличие получила 91 женщина, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Приветствовали многодетных матерей председатель КГГА Александр ПОПОВ и секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА.

«Мы знаем, как непросто сегодня иметь большую семью, поэтому хочу выразить вам слова искренней благодарности от имени всех киевлян и от себя лично. Вы делаете огромное дело для нашей страны, вы воспитываете наше будущее и нашу гордость – будущих спортсменов, учителей, врачей”, - обратился А.ПОПОВ к присутствующим женщинам.

«Каждая из вас заслужила то, чтобы носить гордое звание героини. Каждая из вас достойна самых лучших слов благодарности за терпение и силу, за материнскую любовь и самоотречение. Я хочу пожелать вам, дорогие женщины, чтобы ваши дети и внуки вас уважали и ценили, чтобы они помнили все, что для них сделали родители. Чтобы ваши крепкие семьи стали хорошим примером для всех поколений потомков», – сказала Г.ГЕРЕГА.

Кроме того, за многолетний добросовестный труд, весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Киева еще 84 киевлянина сегодня получили Почетные грамоты КГГА и именные часы.