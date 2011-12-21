Запорожье: от отравления угарным газом погибли дети

В Запорожской области от отравления угарным газом погибли 4 человека, в том числе двое детей 2006 и 2011 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, трагедия произошла в селе Веселое Запорожского района. Тела погибших обнаружены в частном жилом доме.

По предварительным данным, к гибели людей привело нарушение правил эксплуатации печного отопления.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.