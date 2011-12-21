Хмельницкий кардиодиспансер получил уникальный УЗД-аппарат

Хмельницкий областной кардиологический диспансер получил уникальный ультразвуковой аппарат экспертного класса для кардиологии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил губернатор Хмельницкой области Василий ЯДУХА вчера во время презентации этого медоборудования.

По его словам, такого оборудования не имеет ни одно заведение в Украине. Ультразвуковой аппарат позволяет оценить работу клапанов сердца, определить наличие ишемии, врожденные и приобретенные заболевания сердца.

Стоимость ультразвукового аппарата составляет 1,6 млн. грн. В настоящее время его уже привезли в кардиодиспансер и ожидают инженеров из Москвы, которые помогут его установить и наладить, сказал председатель ОГА.

В.ЯДУХА пообещал, что после Рождественских праздников аппарат полноценно будет работать.

«За полтора года работы власти мы дополнительно собрали в областной бюджет почти 500 млн. грн., что позволяет решать много неотложных вопросов. На Хмельниччине определены отрасли здравоохранения и образования приоритетными», - подчеркнул председатель ОГА.

В целом за полтора года из областного бюджета на медицинское оборудование и санитарные автомобили выделено 37 млн. грн.