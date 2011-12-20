В Житомирской области замерзли насмерть люди
17:19, 20 декабря 2011Новости регионов
2
Несколько дней назад
В Житомирской области от переохлаждения погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Житомирской области, несчастные случаи произошли 17 и 18 декабря, однако официально них стало известно лишь сегодня.
Так, 17 декабря погиб 46-летний житель села Мокренщина Черняховского района, а на следующий день погибла 34-летняя житомирянка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter