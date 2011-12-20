В Одесском госпитале Госпогранслужбы открыта новая поликлиника

Сегодня в Одесском клиническом госпитале Государственной пограничной службы Украины состоялось открытие новой поликлиники.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со з СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, в торжествах приняли участие председатель Госпогранслужбы Украины Николай ЛИТВИН, руководство области и города, правоохранительных ведомств и другие уважаемые гости.

Открытие поликлиники позволит значительно расширить амбулаторно-поликлиническую помощь пациентам, ведь в ней смогут обслуживаться не только пограничники, но и рядовые граждане. В поликлинике будут функционировать 22 врачебных и диагностических кабинета с самым современным оборудованием. На строительство поликлиники были потрачены около 5 млн. грн.

Также Н.ЛИТВИН вручил медицинскому персоналу ключи от 7 служебных квартир, которые разместились на достроенном выше этаже поликлиники.

