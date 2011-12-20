Военный санаторий «Ялтинский» вернули государству

Решением Хозяйственного суда Крыма удовлетворен иск военного прокурора Военно-морских сил Украины о признании права собственности и истребования из незаконного владения имущества военного санатория «Ялтинский» общей стоимостью более 19 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры ВМС Украины.

В 2005 году между государственным предприятием Министерства обороны «Центральный военный санаторий «Ялтинский» и ООО «Б» был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, расположенного в центре Ялты, общей стоимостью 19 млн. грн. (здания спального корпуса и столовой).

В последующем это имущество неоднократно отчуждалось в интересах других частных фирм.

Установлено, что отчуждение имущества состоялось незаконно – не уполномоченным юридическим лицом и без надлежащего разрешения органа государственной власти. Незаконное лишение прав собственности Министерства обороны Украины на данное имущество нанесло существенный вред интересам государства.