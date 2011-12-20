В Одесской области за взятку задержан главврач больницы

В Одесской области задержан за взятку в размере 1 тыс. долларов главный врач районной больницы, сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью облУВД.

«59-летний медицинский чиновник требовал и получил на рабочем месте взятку от предпринимателя за заключение договора аренды складского помещения райбольницы под хранение пиротехнических изделий», говорится всообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.