В Одесской области за взятку задержан главврач больницы
13:21, 20 декабря 2011Новости регионов
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Хотел сдать склад под питарды
В Одесской области задержан за взятку в размере 1 тыс. долларов главный врач районной больницы, сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью облУВД.
«59-летний медицинский чиновник требовал и получил на рабочем месте взятку от предпринимателя за заключение договора аренды складского помещения райбольницы под хранение пиротехнических изделий», говорится всообщении.
Возбуждено уголовное дело по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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