На Херсонщине женщину прибило стеной в заброшенной бане

В Херсонской области женщину насмерть придавило стеной в заброшенной бане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, вчера около 20.00 в селе Посад-Покровское Белозерского района спасатели райотдела МЧС извлекли тело женщины из-под железобетонной плиты на территории старой разрушенной бани.

Установлено, что погибшая – 31-летняя жительница села Копани Белозерского района. Предположительно, она погибла во время сбора металлолома.