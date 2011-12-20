На Херсонщине женщину прибило стеной в заброшенной бане
13:11, 20 декабря 2011Новости регионов
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Во время сбора металлолома
В Херсонской области женщину насмерть придавило стеной в заброшенной бане.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, вчера около 20.00 в селе Посад-Покровское Белозерского района спасатели райотдела МЧС извлекли тело женщины из-под железобетонной плиты на территории старой разрушенной бани.
Установлено, что погибшая – 31-летняя жительница села Копани Белозерского района. Предположительно, она погибла во время сбора металлолома.
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