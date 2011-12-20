Плитка шоколада в 1 м обеспечила лечение 7-летнего ребёнка

В Николаеве в рамках празднования Дня Святого Николая была изготовлена шоколадная плитка длиной 1 метр.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления благотворительной организации «Ми – поруч» Николай ДАНЦЕВ.

По его словам, акция, организованная возглавляемой им благотворительной организацией, проходила в течение трех дней - с 17 по 19 декабря. В субботу, 17 декабря в одном из ТРЦ города изготовили шоколадную плитку, которая была продана, а собранные средства будут направлены семье 7-летнего Вовы РОГАТИНА для прохождения им лечения в одном из санаториев Евпатории. Стоимость курса – примерно 9 тыс. грн.

Шоколадную плитку изготавливали по специальной технологии. Вначале на водяной бане растопили шоколад, затем разлили его в формочки со всякими вкусностями: фундуком, арахисом, изюмом, черносливом, курагой, инжиром. После застывания необычный десерт по кусочкам смогли купить все желающие.

Деньги на лечение В.РОГАТИНА также собирались на ярмарке изделий декоративно-прикладного искусства, в которой приняли участие мастера Николаевской и Херсонской областей. Были представлены поделки из бисера, кожи и валяной шерсти, сваренное вручную мыло, эксклюзивные игрушки. Половину своей выручки мастера передали на благотворительность.

Организация «Ми – поруч» помогает 70 детям, больным ДЦП, синдромом Дауна и аутизмом. По словам Н.ДАНЦЕВА, всего в Николаеве проживает около 500 таких детей. За два года работы для помощи детям и организации поездок на лечение было собрано около 200 тыс. грн. На лечение дети ездят по очереди.