В Черкасской области бешеный кот покусал четырех человек

В городе Шпола Черкасской области во дворе домовладения больной бешенством кот искусал 73-летнюю женщину, ее дочь с зятем и 8-летнего внука.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, кот неожиданно набросился на 8-летнего ребенка, а когда на крики ребенка прибежали взрослые - он напал на мужчину и женщин. Защищаясь, мужчина убил взбесившегося кота.

После того как животное было доставлено на экспертизу, факт его заболевания бешенством был подтвержден лабораторно.

В данное время все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении в Шполянской райбольнице, где проходят курс вакцинации.

Раньше в Смелянском, Шполянском и Чигиринском районах Черкасской области в декабре были выявлены 3 отдельных случая заболевания домашних животных бешенством.