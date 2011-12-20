В Киеве выделено 20 квартир для многодетных семей и детей-сирот

В канун Новогодних и Рождественских праздников 10 многодетных семей столицы и 10 детей-сирот, которые закончили учебу, получили извещение о получении бесплатного жилья.

Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующие документы от имени Киевской городской госадминистрации вручил председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Большая часть жилья уже готова принять новоселов, остальные будут закончены через несколько месяцев. Квартиры расположены на левом берегу Киева, в новых комфортных домах. Свое долгожданное жилье большинство из указанных семей ждали почти 20 лет.

“Несколько дней назад меня спросили, что мне больше запомнилось в уходящем году. И я сказал: мне запомнились слезы... Но это были слезы радости. Они были на глазах тех многодетных матерей, работников бюджетной сферы, чернобыльцев, всех тех, кому мы вручали квартиры. Я радуюсь тому, что сегодня в ваших семьях, кроме дня Святого Николая, будет еще один большой праздник”, - сказал А.ПОПОВ, поздравляя собравшихся с будущим новосельем.

Семьи, которые воспитывают 7 и больше детей, получили 4-комнатные квартиры, 5-детным семьям достались 3-комнатные, а родители с тремя малышами вскоре переедут в двухкомнатные квартиры. Однокомнатные квартиры предоставлены детям-сиротам, достигшим совершеннолетия.

“Наше будущее зависит от каждого из нас. Нужно упорно работать и уверенно двигаться к своей цели. Желаю, чтобы на вашем жизненном пути было меньше препятствий, чтобы вам всегда везло. Надеюсь, что вы сумеете максимально использовать свой потенциал”, - сказал А.ПОПОВ.

Он подчеркнул, что несмотря на финансовый кризис, КГГА нашла возможность ко дню Святого Николая и по случаю Новогодних и Рождественских праздников вручить извещение на получение жилья тем, кто в нем нуждается больше всего.

“Этого, безусловно, маловато, но мы будем работать. И я надеюсь, что в дальнейшем мы сумеем ликвидировать очередь и обеспечить жильем все многодетные семьи, претендующие на получение квартир”, - добавил председатель КГГА.

В целом в этом году городские власти бесплатно предоставили многодетным семьям и детям-сиротам 41 квартиру. Тогда как в прошлом году бесплатное жилье в Киеве получили 20 многодетных семей и 13 детей-сирот.

В Киеве по состоянию на 19 декабря 2011 года на квартирном учете находится 3 тыс. 759 многодетных семей и 236 детей-сирот.