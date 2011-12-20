Ривне: 18-летний водитель насмерть сбил на тротуаре девочку

Работники Госавтоинспекции спасли от расправы толпы 18-летнего водителя автомобиля «Пежо», который в селе Колоденка под Ривне сбил на тротуаре насмерть 15-летнюю девочку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе отдела ГАИ УМВД Украины в Ривненской области, девочка вышла из маршрутного такси, прошла около 10 м по тротуару и очутилась под колесами автомобиля. Водитель остановился после ДТП и чуть ли не стал жертвой разозлившихся прохожих. От расправы его спасли работники следственно-оперативной группы Госавтоинспекции, прибывшие по вызову.

Установлено, что 18-летний водитель на момент совершения ДТП был трезв, а его водительский стаж насчитывает только два месяца.