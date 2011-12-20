В Тернополе социальные аптеки получат специальную маркировку

В Тернополе социальные магазины и аптеки получат специальную маркировку. Как заявил на пресс-конференции городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ, такое решение обусловлено тем, что очень многие торговые заведения стали эксплуатировать бренд «социальный».

«Есть жалобы людей. Вот ко мне в субботу на ярмарке подошла женщина и говорит, что какие же это социальные аптеки, если цены в них выше, чем в других. Я ее заверил, что такого не может быть. А когда разговорились, то стало понятно, что она говорит о какой-то новооткрытой аптеке на Солнечном массиве, которая просто вывесила табличку со словом «социальная». Поэтому, чтобы людей не вводили в заблуждение, мы решили действительно в социальных аптеках и магазинах ввести маркировку», – сказал С.НАДАЛ.

По его словам, на входе в такие торговые заведения будет значок с изображением герба города, а также надпись «Тернопольский городской совет».

«На днях мы открыли еще одну социальную аптеку в городской больнице №3, до конца года заработает аналогичная аптека и в первой больнице», – заверил С.НАДАЛ.

Он отметил, что в этих аптеках действительно цена на 15-20% ниже, и что за этим следят работники городского управления здоровья.

Сейчас, по его данным, в городе также функционирует один социальный магазин, который торгует одеждой, и еще 3, которые торгуют продуктами.

«Городской совет помогает этим магазинам организационно и делает им рекламу. Все остальное уже берут на себя владельцы», – сказал С.НАДАЛ.

Как сообщал УНИАН, в октябре Тернопольский горсовет утвердил уставный фонд ООО «Социальные аптеки», которое будет продавать лекарства по более низким ценам. Взнос городского совета в уставный фонд общества составляет 120 тыс. грн.

«Доля городского совета в уставном фонде составляет 25%, что позволит нам влиять на ценообразование», – сказал тогда С.НАДАЛ.

Предварительно был проведен конкурс для инвестора, который бы согласился продавать лекарства в таких аптеках по более низким ценам, чем существуют на рынке. Со своей стороны городской совет на себя взял предоставление на бесплатной основе помещений в больницах. Конкурс выиграло ООО «Медицинский центр «Борис».

Запланировано, что социальные аптеки будут действовать во всех трех больницах города.

Первую из них открыли в конце ноября в городской больнице №2, вторую на днях – в больнице №3.