В Чернигове состоялись две благотворительные акции

В Чернигове ко Дню Святого Николая прошли две благотворительные акции, во время которых продавались художественные работы детей-инвалидов.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Черниговского городского совета, благотворительно-художественная акция "Мир глазами детей" в областном центре прошла уже в пятый раз. В этом году она состоялась в гостинично-ресторанном комплексе "Градецкий".

В проекте приняли участие городские общественные организации, которые занимаются проблемами детей с особыми потребностями. Талантливые дети из этих общественных организаций представили на аукцион свои работы. "Благотворители, приобретя художественные работы, помогли осуществить хотя бы небольшую мечту ребенка", - отметила главный специалист отдела связей с общественностью городского совета Светлана КОРЖ.

По ее словам, всего на аукционе было продано 20 работ, которые приобрели городской председатель и его заместители, представители депутатского корпуса и местного бизнеса. Всего за годы существования благотворительной акции было продано свыше 90 творческих работ черниговских детей-инвалидов.

С.КОРЖ подчеркнула, что участники нынешнего аукциона среди своих маленьких мечтаний называли приобретение мобильного телефона, велосипеда, коньков, а в целом дети мечтают выздороветь, встать с инвалидных колясок, ходить, как одногодки, и играть в футбол. Особенно трогательным был для зрителей танец в инвалидных колясках, который исполнили Настя ЛАЛЕТИНА и Максим СЕНЧА. Они тоже представили на аукционе свои работы.

Еще один благотворительный вечер прошел в музее современного искусства "Пласт-арт". По информации главного менеджера проекта Екатерины ПОНОМАРЕНКО, в музее организована выставка-продажа творческих работ детей с изъянами физического развития, детей-инвалидов и детей-сирот Черниговской области. Представлено 120 работ, авторами которых является 81 ребенок.

"Понравившуюся работу можно будет купить (не только сегодня, но и на протяжении недели), все средства будут переданы непосредственно детям, что поможет им не только творчески развиваться, но и поверить в себя, в собственные силы и человеческую доброту", - сказала Е.ПОНОМАРЕНКО.

Инициаторами проведения этого мероприятия выступили Черниговская областная организация Партии регионов при поддержке Черниговской областной государственной администрации.