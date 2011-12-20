В Луганской области в этом году открыто 29 детсадиков

В этом году в Луганской области открыто 29 новых дошкольных учебных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник Управления образования и науки Луганской областной государственной администрации Ирина ЦИМБАЛ.

По ее словам, в текущем году существенно вырос охват дошкольным образованием детей от 3 до 6 лет - с 74% до 87,1%, а детей 5 лет - с 92,9 до 100%, однако 1 тыс. 782 ребенка еще нуждаются в дошкольном образовании. Существуют очереди в детские сады в Антраците, Брянке и Лисичанске.

Как сообщила И.ЦИМБАЛ, чтобы ликвидировать очереди в детсады, в Луганской области необходимо восстановить еще 50 детских дошкольных учреждений, 7 построить и 15 ведомственных передать в коммунальную собственность.