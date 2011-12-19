На Одесчине водитель сбил человека, а его тело сжег

В Одесской области милиция задержала водителя, который сбил автомобилем человека, а тело вывез в поле и сжег.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, на околице одного из поселков Одесской области 22 ноября в поле был найден обгоревший труп неизвестного мужчины. Предпринятыми мероприятиями его личность установлена. Им оказался житель города Котовск, 1968 г.р.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства задержан житель другого поселка упомянутой области, 1967 г.р. Предварительно установлено, что он вечером 29 октября этого года на улице возле своего дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на собственном автомобиле совершил наезд на потерпевшего. В результате наезда потерпевший погиб. После этого водитель, с целью сокрытия преступления, вывез тело на околицу поселка и сжег.