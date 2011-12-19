На Херсонщине двух детей привалило стеной

В Херсонской области двух детей во время игры в заброшенном доме привалило стеной.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, в субботу, 17 декабря в 17.40 в реанимационное отделение Бериславской районной больницы были доставлены двое детей с травмами и переломами.

Как установлено, на детей - брата и сестру, жителей села Новый Берислав Бериславского района, во время игры в заброшенном доме обвалился фрагмент стены.

В результате обвала 10-летний мальчик получил сотрясение головного мозга, рубленную рану затылка, а его 8-летняя сестра – вывих левого плеча, перелом тазобедренного сустава. Состояние детей средней степени тяжести.

По факту травмы детей проводится расследование.