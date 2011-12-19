На Прикарпатье два человека отравились угарным газом

На Прикарпатье от отравления угарным газом погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС в Ивано-Франковской области, 18 декабря в 16:40 на пункт связи СДПЧ-23 города Рогатин поступило сообщение от дежурного Рогатинского райотдела милиции о том, что в селе Нижняя Липица Рогатинского района в частном доме обнаружены тела двух людей: 51-летнего хозяина дома и его 64-летнего товарища. В настоящее время причина гибели людей устанавливается.

Вероятно, причиной смерти людей стало отравление угарным газом. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка работниками районной прокуратуры. На месте происшествия работала мобильно-оперативная группа Рогатинского РО УМЧС в области и следственно-оперативная группа Рогатинского РО УМВД области.