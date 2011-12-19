В Киеве прошла акция «16 дней против гендерного насилия»

В Киеве в рамках международной акции «16 дней против гендерного насилия» на профилактический учет в органах внутренних дел было поставлено 155 человек, которые систематически издевались над своими родными и близкими.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве, в Украине акция с 2002 года ежегодно проходит с 30 ноября по 10 декабря.

Также в этом году 189 человек, которые совершали насилие в семьях, были привлечены к административной ответственности. Всего на учете в столице находится более 4,5 тысяч таких лиц.

«На протяжении проведения акции отработано более 1300 криминогенных лиц. 13 лицам, повторно совершившим насилие в семье, вынесено защитные предписания, 32 человека направлены на прохождение коррекционной программы», - говорится в сообщении.

В ГУМВД столицы также призывают детей, которые стали жертвами домашнего насилия, обращаться за помощью к правоохранителям.

Кроме того, в ОСО ГУМВД столицы напомнили, что Украина в 2002 году присоединилась к проведению Всемирной акции «16 дней против гендерного насилия». «С тех пор с 30 ноября по 10 декабря в стране на государственном уровне проходят мероприятия, целью которых является противодействие всем формам насилия, обеспечение прав человека и привлечение внимания общества к проблемам жестокого обращения с женщинами и детьми в семьях, торговли людьми», - отметили в столичном ГУ.