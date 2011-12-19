В Подольском районе Киева объявили карантин по бешенству

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины объявила карантин по бешенству в Подольском районе Киева в целях ликвидации очага заболевания.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Территории прилегающих к Подольскому району - Шевченковского, Оболонского и Святошинского районов признаны зоной угрозы.

Сообщается, что 15 декабря 2011 г. в Киеве зарегистрировано обращение киевлянки, проживающей в Подольской районе, которую покусала собака. У животного диагностировано бешенство. «Это первый случай бешенства в г. Киев за 20 лет», - отмечают ветеринары.

«Государственной службой ветеринарной медицины проводится клинический осмотр и прививка против бешенства животных, содержащихся вокруг очага инфекции; за подозрительными по заболеванию бешенством животными устанавливается наблюдение в течение 60 дней», - говорится в сообщении.