На Буковине от неизвестной болезни гибнут зайцы

В Черновицкой области в лесах от неизвестной болезни гибнут зайцы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщают буковинские СМИ.

По словам председателя Черновицкого облсовета Украинского общества охотников и рыболовов Георгия РУДЯГИ, охотники находят в лесах мертвых зайцев, на трупах которых не видно следов насильственной смерти. «Приходится лишь предполагать, почему умирают животные», - сказал он.

Охотники считают, что зайцев убивает какая-то неизвестная заячья болезнь, или же они отравляются химикатами, которыми люди обрабатывают сельскохозяйственные растения.

Г.РУДЯГА отметил, что причину смерти зайцев должна определить ветеринарная экспертиза. «Мы уже отправили в ветеринарную лабораторию труп зайца, которого нашли в лесу в Сторожинецком районе», - добавил он.

По данным областного общества охотников и рыболовов, по состоянию на март этого года на Буковине насчитывалось 18 тысяч голов зайцев-русаков. В прошлом 2010 году их было немного больше – 18340 особей.