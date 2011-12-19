Фонд Рината АХМЕТОВА "Развитие Украины" закупит для областных онкодиспансеров современное оборудование

Тернопольский областной онкодиспансер оснастят современным комплексом для дистанционной лучевой терапии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом во время встречи договорились председатель ОГА Валентин ХОПТЯН и руководитель программ и проектов фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория МИКОЛАЮК.

«В рамках проекта «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний», который реализует фонд Рината Ахметова, мы закупаем для онкодиспансеров уникальное оборудование для борьбы с онкологическими заболеваниями. Таким образом фонд рассчитывает внедрить лучшие практики диагностики и лечения онкологических заболеваний в Украине», – сказала В.МИКОЛАЮК.

По ее словам, комплекс для лучевой терапии, которым оснастят онкодиспансер, позволит повысить качество медицинских услуг в заведении и облегчит работу медиков.

О важности реализации такого проекта для Тернопольской области заявил и присутствовавший на встрече главный врач областного онкологического диспансера Шагин БАБАНЛИ.

Для получения комплекса необходимо лишь провести подготовку помещений в диспансере и обеспечить подготовку специалистов, которые бы могли профессионально пользоваться новейшей аппаратурой.

«Получение современного оборудования для лечения онкобольных является чрезвычайно нужным для Тернопольской области делом. Поэтому мы сделаем все, чтобы этот проект был реализован в как можно более короткие сроки», – пообещал В.ХОПТЯН.

Для Хмельницкого областного онкологического диспансера Фонд Рината АХМЕТОВА "Развитие Украины" приобретет томограф стоимостью 5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Василий ЯДУХА на пресс-конференции.

"Мы договорились с ними на 100% о закупке медоборудования", - заявил председатель ОГА.

Кроме того, по его словам, с начала года за средства всех уровней бюджета закуплено медицинского оборудования на сумму 25,3 млн. грн. В частности, из областного бюджета было выделено 16,2 млн. грн. на лечение больных сахарным диабетом.

"Впервые для обеспечения больных гемофилией факторами свертывания крови выделено 1 млн. грн, и фактически их закуплено на 955 тыс. грн", - сказал В.ЯДУХА.