Фонд Ахметова приобретет томограф для Хмельницкого областного онкодиспансера

Для Хмельницкого областного онкологического диспансера Фонд Рината АХМЕТОВА "Развитие Украины" приобретет томограф стоимостью 5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Василий ЯДУХА на пресс-конференции.

"Мы договорились с ними на 100% о закупке медоборудования", - заявил председатель ОГА.

Кроме того, по его словам, с начала года за средства всех уровней бюджета закуплено медицинского оборудования на сумму 25,3 млн. грн. В частности, из областного бюджета было выделено 16,2 млн. грн. на лечение больных сахарным диабетом.

"Впервые для обеспечения больных гемофилией факторами свертывания крови выделено 1 млн. грн, и фактически их закуплено на 955 тыс. грн", - сказал В.ЯДУХА.