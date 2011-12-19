Тернопольщина: благотворители подарили детской облбольнице 18 коек

Тернопольская областная клиническая детская больница по случаю Дня Святого Николая получила 18 новых коек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, 14 функциональных коек и 4 обычных детских приобрели за собственные средства председатель областного совета Алексей КАЙДА и депутат областного совета Роман НАВРОЦКИЙ.

«В нынешней ситуации, которая сложилась с финансированием медицины, только благотворительность может помочь выжить отрасли. Особенно это касается детских больниц. Ведь здоровье детей – залог нашего будущего. Поэтому максимально обеспечить всем необходимым детские лечебные заведения – наш долг», – сказал А.КАЙДА во время церемонии передачи кроватей.

В целом за год областная детская больница обслуживает 14 тыс. пациентов.