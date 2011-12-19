Черкасская райбольница получила от Японии помощь

Черкасская центральная районная больница получила от правительства Японии грант на сумму более 100 тыс. долларов США.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, в Киеве состоялось подписание грантового контракта между Посольством Японии в Украине и Благотворительным фондом "Здоровье" относительно реализации проекта по улучшению медицинской среды в Черкасской центральной районной больнице, расположенной в с. Красная Слобода.

Согласно грантовому контракту, Черкасская центральная районная больница получит от японского посольства благотворительную помощь в размере 103 тыс. долларов для улучшения предоставления медицинской помощи жителям района.

По словам главного врача Черкасской центральной районной больницы Николая ГУСЬКОВА, средства, которые получит больница, планируется потратить на приобретение медицинского оборудования, что позволит усовершенствовать лечебно-диагностический процесс и будет способствовать улучшению качества медицинской помощи населению Черкасского района.