В Коломые освятили детский приют Святого Николая

В городе Коломыя Ивано-Франковской области освятили детский приют Святого Николая, который станет отчим домом для 30 детей в возрасте от трех до восемнадцати лет, которые в результате различных жизненных обстоятельств остались без родительской заботы. Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя облгосадминистрации, заведение, которое расположилось в здании бывшей школы, с благословения Владыки Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ Кир Николая (СИМКАЙЛО) ремонтировали и упорядочивали в течение шести лет. В настоящее время здесь созданы все условия для комфортного проживания.

Дети будут находиться в приюте круглосуточно и бесплатно. Все расходы берет на себя Украинская Греко-Католическая Церковь. Учиться дети будут в общеобразовательной школе №1 имени Василия Стефаника, а в свободное время ими будут заниматься воспитатели, преподавая основы христианской морали и религии.

«Этот приют отныне будет на нашем общем родительском попечении и любви, - отметил, освящая детское заведение, митрополит Ивано-Франковский Владимир ВИЙТИШИН. - Хочется чтобы приют выполнял свою основную функцию, но вместе с тем, дай Боже, чтобы в Украине было как можно меньше сирот».

Председатель облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК в своем выступлении отметил, что коломыйский детский приют – едва ли не единственное заведение в Украине, где в воспитании детей гармонично соединятся школьная учеба, основы религиозности и содержательный отдых. «Пусть открытие детского приюта Святого Николая послужит добрым примером нам всем, потому что необходимо творить добро», - сказал он.

В подарок от председателя облгосадминистрации и председателя областного совета приют Святого Николая получил компьютерный центр. Ценными подарками одарили детей также другие приглашенные.