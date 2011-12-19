Под Луганском перевернулось маршрутка, пострадали 7 человек
12:38, 19 декабря 2011Новости регионов
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С травмами госпитализировали
Вблизи Луганска перевернулось маршрутное такси, следовавшее по маршруту Луганск-Алчевск. В результате аварии пострадали 7 человек.
Как передает кореспондент УНИАН, по словам оперативного дежурного Главного управления МЧС Украины в Луганской области, авария произошла в полдень.
В салоне «Газели» находились более десяти пассажиров. Троих с травмами - в тяжелом и среднем состоянии госпитализировали, еще четверым медики предоставили помощь на месте.
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