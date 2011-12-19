В Бердичеве треснул дом, отселили 51 жителя

В Бердичеве Житомирской области из-за больших трещин в доме из него отселили полсотни жителей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, в трехэтажном доме 1895 года застройки по улице Свердлова, 1/2, в результате обветшания несущих элементов конструкций перекрытия произошла их усадка между подвальным помещением и первым этажом и на несущих стенах дома появились трещины до 10 сантиметров.

В связи с этим, согласно решению внеочередного заседания комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций Бердичевского городского совета, все жители дома - 51 человек - отселены. Строители проводят в доме восстановительные работы.

"Это происшествие классифицировано спасателями как чрезвычайная ситуация, возникшая в результате разрушения здания или сооружения жилого назначения либо же непосредственная угроза жизни людей, что требует их срочной эвакуации", - отметил С.УЛАНОВ.