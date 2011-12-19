На Закарпатье остановилось развитие паводка

На протяжении 18 декабря постепенное снижение температуры воздуха и переход осадков в снег остановили развитие паводка.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на реках Боржава, Латорица, Река, Тересва, Теребля, Уж наблюдается спад уровня воды. Восстановлено водоснабжение в г. Перечин. Отведена вода из подтопленных 65 приусадебных участков в населенных пунктах Иршавского и Перечинского районов. Откачана вода из подвальных помещений общеобразовательной школы в с. Ганьковица и санатория ООО „Сузір’я” Свалявского района. Восстановлено электроснабжение 4 населенных пунктов.

Для обеспечения реагирования в случае ухудшения паводковой ситуации на территории Закарпатской области дополнительно приведены в готовность силы и средства Главных управлений МЧС в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

Ситуация находится под контролем МЧС Украины.